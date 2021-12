Confira a receita do dia

publicado em 13/12/2021

INGREDIENTES1 carambolaMODO DE PREPAROLave, seque e corte a carambola em fatias finas, para formar estrelas. Distribua as fatias numa assadeira pequena, uma ao lado da outra, e leve ao freezer por pelo menos 3 horas para congelar – dessa forma as estrelas ficam soltinhas depois de congeladas. Transfira as estrelas para um pote com tampa (ou saco) e mantenha no freezer por até 3 meses. Utilize em drinques, sirva com vinho branco ou água.