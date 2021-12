Confira a receita do dia

publicado em 17/12/2021

Ingredientes1 bulbo de erva-doce1 pimentão amarelo1 pimenta dedo-de-moça1 colher (sopa) de azeiteSal a gostoModo de PreparoCorte e descarte a base a base do bulbo da erva-doce. Corte a parte branca em fatias médias, transfira para uma peneira e lave sob água corrente. Deixe escorrer bem a água enquanto prepara os outros ingredientes. Lave, seque e corte o pimentão ao meio, no sentido do comprimento. Descarte as sementes e corte as metades em tiras. Lave, seque e corte a pimenta dedo-de-moça ao meio; com uma colher, raspe as sementes e descarte. Fatie fino cada metade. Dica: para evitar acidentes com dedos apimentados nos olhos, passe óleo ou azeite nas mãos depois de cortar as pimentas — a capsaicina, substa^ncia responsa´vel pelo ardor, e´ lipossolúvel. Depois, lave as mãos com sabonete para tirar o óleo.