publicado em 23/12/2021

Ingredientes:- 2 copos de arroz- 1 colher de sopa de azeite- 1 alho amassado- Sal a gosto- 200 g de uva passasModo de Preparo:Refogue o arroz com o azeite e o alho, cozinhe. Depois de pronto acrescente as uvas passas. Serve para acompanhar com pernil, aves.