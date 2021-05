Confira a receita do dia

publicado em 08/05/2021

INGREDIENTES1 fatia de pão redondo1 fatia de ricota1 pitada de café torrado e moído finomel a gostoMODO DE PREPAROLeve uma frigideira (ou grelha) ao fogo médio. Coloque a fatia de pão para aquecer por 2 minutos de cada lado e reserve. Com um garfo, amasse a fatia de ricota num prato – você vai precisar de cerca de 3 colheres (sopa), mas a quantidade pode variar de acordo com o tamanho da fatia de pão. Para montar a tartine: coloque a fatia de pão num prato, cubra com a ricota, polvilhe com uma pitada de café em pó e regue com mel a gosto. Sirva a seguir.