Confira a receita do dia

publicado em 04/03/2021

(Foto: Tudo Gostoso)

INGREDIENTES2 ovos1/2 xícara de leite ou água2 xícaras de trigo2 colheres de açúcar1 pitada de sal2 colherzinhas de fermento em póBananas e goiabadaMODO DE PREPAROMisture primeiro os ovos, o açúcar, o leite e a pitada de sal, em seguida peneire o trigo, isso fará o bolinho ficar mais fofinho. Quando obtiver a consistência adequada do bolinho corte a goiabada e a banana em pedaços pequenos. Com o óleo não muito quente nem frio, porque isto pode queimar o bolinho por fora e deixar cru por dentro, ou se ficar frio irá encharcar demais. Na bacia reservada com a massa coloque aos poucos os pedaços de goiabada e da banana, para que se possa fazer ao mesmo tempo os dois sabores, e também para gerar uma curiosidade em quem come. Com 2 colheres dentro da bacia, envolva a goiabada ou a banana com a massa, e despeje no óleo cuidadosamente.