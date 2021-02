Confira a receita do dia

publicado em 23/02/2021

(Foto: Amando Cozinhar)

Ingredientes:Massa:1 ovo1 xícara de farinha de trigo sem fermento1 xícara de leite1 colher (de sopa) de óleoSal à gostoRecheio:500g de peito de frango temperado, cozido e desfiado (veja AQUI como fazer)150g de requeijão30g de queijo raladoSal à gostoPimenta-do-reino à gostoModo de preparoMisture o peito de frango, o requeijão e o queijo ralado, depois tempere com sal e pimenta-do-reino. Reserve. No liquidificador bata todos os ingredientes da panqueca por 30 segundos. Leve uma frigideira anti-aderente média ao fogo e deixe esquentar. Coloque um pouco da massa da panqueca, aproximadamente (4 colheres de sopa OU 1 concha), e deixe dourar de um lado, vire e deixe durar o outro lado. Retire do fogo, recheie com o frango cremoso e enrole a panqueca. Faça isso com toda a massa. Coloque as panquecas em forma, coloque molho de tomate por cima, depois cubra com o queijo mussarela. Leve ao forno médio até dourar.