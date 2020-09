Saiba como preparar um delicioso Mousse de Manga

publicado em 23/09/2020

(Foto: Tudo Gostoso)

Ingredientes

1 lata de leite condensado

1 lata de creme de leite com soro

1 envelope de gelatina incolor

3 mangas

Modo de Preparo

Pique 2 mangas e coloque no liquidificador, adicione o creme de leite e o leite condensado. Bata até misturar, em seguida com o liquidificador ainda ligado acrescente a gelatina incolor dissolvida conforme as instruções da embalagem e bata só para misturar. Despeje em taças e leve para gelar por 4 horas.

Na hora de servir pique a outra manga e decore a gosto.

