Saiba como preparar uma deliciosa Maçã Caramelada

publicado em 12/09/2020

(Foto: Tudo Gostoso)

Ingredientes

4 maçãs grandes

50 g de açúcar

2 colheres de chá de canela em pó

3 colheres de sopa de manteiga mole

8 folhas quadradas de papel alumínio

Modo de Preparo