Saiba como fazer um delicioso Smoothie de Abacaxi

publicado em 15/07/2020

(Foto: Tudo Gostoso)

Ingredientes

1 limão

abacaxi

hortelã a gosto

5 pedras de gelo

500 ml de água

adoçante ou açúcar a gosto

Modo de Preparo

Bata todos ingredientes no liquidificador por 3 minutos (use o suco do limão espremido e 3 rodelas cortadas de abacaxi).