Confira um delicioso Frango ao Barbecue

publicado em 15/04/2020

MOLHO:

1/2 cebola ralada

1/2 xícara de chá de vinagre

1/2 colher de chá de pimenta calabresa

1/2 xícara de chá de catchup

2 colheres de sopa de óleo

3 colheres de sopa de açúcar mascavo

FRANGO:

1/2 kg de peito de frango em tiras

1 envelope de Delícias de frango à Americana Maggi

4 colheres de sopa de leite

Óleo para fritar

MODO DE PREPARO

MOLHO:

Em uma panela aqueça o óleo e refogue a cebola. Junte o vinagre e a pimenta, abaixe o fogo e deixe reduzir à metade. Junte o catchup, o açúcar mascavo e misture. Deixe ferver, desligue e reserve.

FRANGO: