Saiba como preparar um saboroso Filé de Salmão ao Forno

publicado em 09/04/2020

INGREDIENTES500 g de filé de salmãoAzeitonas fatiadas sem caroçoOrégano3 colheres de sopa de Molho de soja (shoyu)Sal a gostoAzeite a gostoLimãoPapel alumínio1/2 cebola fatiadaMODO DE PREPAROLave o salmão com suco de limão.Aqueça o azeite e adicione a cebola fatiada, deixando no fogo até que fique transparente. Reserve.Cubra uma assadeira com papel alumínio de maneira que a sobra dê para forrar todo o peixe.Sobre o papel alumínio na assadeira, coloque o peixe já temperado com sal, regue com azeite e shoyu.Decore com fatias de azeitonas e um pouco de orégano. Despeje a cebola por cima. Embrulhe com o papel alumínio, de maneira que o líquido não derrame quando começar a esquentar. Leve ao forno médio para assar por cerca de 30 minutos. Sirva com legumes e salada verde.