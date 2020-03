Saiba como preparar um delicioso TALHARIM AO MOLHO DE NATA

publicado em 19/03/2020

INGREDIENTES1 pacote de talharim500 g de nata150 g de linguiça calabresa fininha150 g de bacon1 cebola grande picadaAlho, sal e azeiteMODO DE PREPAROCozinhe o talharim.Deixe-o al dente. Escorra e reserve.Frite o bacon e a calabresa e retire bem a gordura.Em uma panela doure a cebola e o alho no azeite. Acrescente a nata e o sal.Se necessário, coloque um pouco de leite ou creme de leite para deixar o molho mais fino.Tempere com outras especiarias do seu gosto (ervas finas, cominho, cheiro verde).Esquente um pouco de água e jogue em cima do macarrão, para soltá-lo e esquentá-lo. Sirva o macarrão e o molho.