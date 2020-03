Saiba como preparar um delicioso PURÊ DE BATATA

publicado em 25/03/2020

INGREDIENTES1 kg de batata1/2 xícara de leite2 colheres (sopa) de margarinasal a gosto1 dente de alho espremidoMODO DE PREPAROCozinhe as batatas até ficarem bem moles.Descasque-as ainda quentes e esprema as batatas no espremedor.Despeje as batatas em um recipiente e acrescente a margarina, o sal e o alho, e mexa até que a margarina derreta por completo.Acrescente o leite aos poucos e continue mexendo.Obs: Essa receita é mais leve, mas você pode deixá-la ainda mais saborosa acrescentando queijo ralado a gosto.