Saiba como preparar uma deliciosa COCADA CREMOSA DE ABACAXI

publicado em 20/03/2020

INGREDIENTES2 xícaras de chá de açúcar1 xícara de chá de água4 xícaras de chá de abacaxi cortado em cubinhos2 gemas1 lata de leite condensado300 g de coco ralado (fresco)MODO DE PREPAROEm uma panela, ponha o açúcar e a água e deixe ferver por 2 minutos.Acrescente o abacaxi e deixe ferver por mais 3 minutos.Adicione as gemas, o leite condensado e o coco ralado.Com o fogo baixo, e sem parar de mexer, cozinhe por 25 minutos ou até que se desgrude do fundo da panela.Deixe esfriar e sirva pura ou com queijo minas.