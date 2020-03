Saiba como preparar um delicioso ARROZ DE FORNO FÁCIL

publicado em 24/03/2020

INGREDIENTES2 xícaras de arroz cozido200 g de presunto cortado em cubinho200 g de mussarela cortada em cubinho1 lata de milho1 lata de ervilha1 potinho de azeitona200 g de mussarela fatiada1 vidro de requeijão1 saquinho de batata palha1 colher de manteiga (unte refratário)MODO DE PREPAROEm uma tigela misture o arroz cozido, com a seleta de milho, a ervilha, as azeitonas, os cubos de presunto, a mussarela, a batata palha e o vidro de requeijão.Depois de tudo misturado transfira-o para o refratário untado com a manteiga e cubra essa mistura com as fatias de mussarela.Leve ao forno preaquecido e deixe lá, até que a mussarela esteja dourada.Pronto