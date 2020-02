Saiba como preparar um delicioso ARROZ DOCE COM CARAMELO

publicado em 12/02/2020

IngredientesArroz doce– 800 g de leite– 300 g de açúcar– 350 g de arroz (pode ser também arroz para risoto)– Sementes de 1 fava de baunilha– 1 pitada de sal– 300 g de creme de leite fresco– 60 g de açúcarCaramelo salgado– 100 g de açúcar– 100 g de creme de leite aquecido– 150 g de manteiga com salPreparoArroz doce1) Misture o leite e o açúcar em uma panela alta (para o leite não escorrer quando ferver) e leve ao fogo alto.2) Coloque o arroz, as sementes de baunilha e o sal e cozinhe o arroz até ficar macio.3) Enquanto o arroz cozinha, bata o creme de leite e o açúcar até o ponto de chantili.4) Quando o arroz doce estiver pronto, misture o chantili com o arroz.Caramelo salgado1) Coloque o açúcar em uma panela e leve ao fogo baixo, mexendo sempre, até ficar com cor de caramelo.2) Coloque o creme de leite fresco previamente aquecido.3) Retire a panela do fogo e acrescente a manteiga sem sal.4) Misture bem e, em seguida, passe o caramelo por uma peneira.5) Guarde na geladeira até a hora de usar.