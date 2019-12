FAROFA DE NATAL

publicado em 17/12/2019

FAROFA DE NATAL

INGREDIENTES

500 g de farinha de milho amarela

200 g de bacon em cubinhos

500 g de linguiça calabresa defumada fininha cortada em rodelinhas de 1 cm de largura

4 ovos

1 lata de milho escorrido

200 g de azeitonas pretas sem caroço

200 g de azeitonas verdes sem caroço

200 g de ameixa preta sem caroço

200 g de uvas passas sem caroço

1 cebola média picada

1 dente de alho picadinho

4 colheres de sopa de manteiga

80 ml de óleo de milho

Pimenta calabresa a gosto

Orégano

Tempero baiano

Salsinha picada

Sal

MODO DE PREPARO

Em uma tigela grande despeje a farinha de milho e tempere com o tempero baiano, orégano e um pouco de sal.

A cada ingrediente adcionado deve-se mexer, porém cuidadosamente para não quebrar muito a farinha.

Coloque a linguiça em uma frigideira funda, adcione o oleo e frite bem.

Despeje sobre a farinha com 2/3 do oleo da fritura. Misture delicadamente.

Volte a frigideira ao fogo e frite o bacon até ficar bem douradinho. Retire com uma escumadeira e adicione à farinha.

No oleo que fritou o bacon, refogue a cebola e o alho até dourar, afaste para o lado e adicione os 4 ovos, mexa um pouco misturando os ovos enquanto fritam.

Quando os ovos estivem quase prontos, misture com a cebola e o alho e coloque a pimenta calabresa e sal.

Despeje sobre a farinha.

Leve um frigideira pequena ao fogo, derreta 1 colher de sopa de manteiga e refogue levemente as ameixas.

Adicione a farofa.

Faça o mesmo e seguidamente, com as uvas passas, depois com o milho e finalmente com as azeitonas verdes e pretas juntas.

Misture a farofa de forma a distribuir bem todos os ingredientes.