ESPERA MARIDO

publicado em 25/07/2019

INGREDIENTES

1 lata de Leite Moça

1 vez a mesma medida de leite

3 cravos da índia

1 pau de canela

3 ovos

3 gemas

canela em pó para polvilhar

MODO DE PREPARO

Leve ao fogo o Leite Moça, o leite, os cravos-da-índia,

a canela e deixe ferver.

Bata ligeiramente os ovos e as gemas. Despeje no leite fervente.