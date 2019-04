SOUFLÉ DE ESPINAFRE GARANTIDO

publicado em 10/04/2019

INGREDIENTES

· 1 cebola grande

· 2 colheres (sopa) de margarina

· 1/3 de xícara (chá) de farinha de trigo

· 1 xícara (chá) de leite

· 1 xícara (chá) de espinafre refogado no azeite

· 4 ovos (gemas e claras separados)

· Sal a gosto

· Tempero verde a gosto (salsa/cebolinha)

· 1 xícara (chá) de queijo ralado

· 2 caixinhas de creme de leite

MODO DE PREPARO

1. Frite a cebola na margarina até dourar.

2. Junte a farinha de trigo misturando bem por 3 minutos exatos no fogo baixo (segredo para o sabor), desligue e junte o leite aos poucos, mexendo sempre.

3. Volte a ligar em fogo baixo e continue mexendo até engrossar, retire do fogo e adicione o espinafre, as gemas uma à uma (passadas na peneira), o tempero verde, o sal e o creme de leite.

4. Misture.

5. Bata as claras em neve e acrescente à mistura cuidadosamente com um garfo fazendo movimentos de baixo pra cima, como se fosse bater uma omelete, só que com muita delicadeza.