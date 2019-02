FRICASSÊ DE FRANGO

publicado em 14/02/2019

INGREDIENTES

· 1 lata de creme de leite

· 1 lata de milho verde

· 1 copo de requeijão cremoso

· 100 g de azeitona sem caroço

· 2 peitos de frango desfiados

· 200 g de mussarela fatiada

· 100 g de batata palha

· 1 xícara de água

· 1 pitada de sal

MODO DE PREPARO

1. Bata no liquidificador o milho, o requeijão, o creme de leite e a água.

2. Refogue o creme do liquidificador com o frango desfiado, as azeitonas e o sal até ficar com uma textura espessa.

3. Coloque o refogado numa assadeira, cubra com mussarela e espalhe a batata palha por cima.

4. Leve ao forno até borbulhar.

5. Sirva com arroz branco.