Por Julieta Pires de Mattos Oliveira

publicado em 07/02/2018

Ingredientes

1 pacote de pão de forma

200 g de queijo mussarela

200 g de queijo prato

200 g de presunto

1/2 copo de leite

1 copo de requeijão

1 cebola picada

1 tomate cortado em rodelas

Queijo parmesão ralado a gosto

Manjericão, orégano e demais temperos a gosto

Modo de fazer: Em um refratário untado com manteiga, forre o fundo com uma camada de pão de forma e, em seguida, cubra com requeijão. Logo após, adicione uma camada de queijo prato seguida por uma de presunto e outra de mussarela. Coloque mais uma camada de pão de forma seguida pelo requeijão, queijo prato, presunto, mussarela, tomate, cebola e demais temperos.