Confira a nossa dica de receita para esta terça-feira

publicado em 02/01/2018

(Foto: Reprodução internet)

Ingredientes

1 lata de creme de leite

1 lata de leite (a mesma medida da lata de creme de leite)

2 latas de leite condensado

2 gemas

2 colheres de maisena

3 colheres de chocolate em pó ou achocolatado

Biscoito maisena

Leite para molhar os biscoitos

Raspas de chocolate (opcional)

Manteiga sem sal ou margarina, só para dar o ponto

Modo de fazer

Primeiro, pegue a lata de leite condensado, as gemas, a maisena e o leite. Coloque no fogo e deixe até que fique um creme, reserve. Coloque a segunda lata de leite condensado com um pouco de margarina e o chocolate. Deixe no fogo até ficar um creme tipo brigadeiro. Desligue o fogo e junte com o creme de leite.

Montagem: Coloque primeiro o creme branco. Em seguida, mergulhe os biscoitos no leite e coloque sobre o creme branco. Depois, coloque o creme preto e acrescente as raspas de chocolate sobre ele. Deixe no congelador durante 2 horas.