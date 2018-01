Julieta Pires de Mattos Oliveira

publicado em 20/01/2018

Ingredientes

1 kg de batata doce cozida e espremida

1 kg de peito de frango cozido e desfiado

Temperos a gosto (sal, alho, cebola, orégano, pimenta cayena, páprica doce e cheiro verde picadinho)

2 colheres de sopa de farinha de coco (ou outra farinha da sua escolha)

4 colheres de sopa requeijão

1 gema de ovo

100 g de queijo parmesão

2 colheres de sopa de gergelim para confeitar

Modo de fazer