Julieta Pires de Mattos Oliveira

publicado em 10/01/2018

Ingredientes

1/2 kg de carne moída

1 ovo

1 pão francês umedecido

1 cebola picada

2 dentes de alho amassados

1 pacote de sopa de cebola

Hortelã e pimenta a gosto

2 colheres de sopa de vinagre

Sal se necessário

Queijo parmesão ralado a gosto

Óleo para fritar





Modo de fazer