Julieta Pires de Mattos Oliveira

publicado em 16/12/2017

Ingredientes

Para o mousse:

2 latas de leite condensado

1 caixinha de creme de leite

250 ml de suco de maracujá concentrado

Para a cobertura:

1 barra de chocolate meio amargo

1 caixinha de creme de leite

Modo de fazer

Mousse:

Bata todos os ingredientes do mousse no liquidificador, por no máximo 4 minutos. Prove para verificar se não está muito doce, caso esteja, adicione mais suco concentrado até ficar meio azedinho. Reserve.

Cobertura:

Derreta o chocolate em banho-maria. Acrescente o creme de leite. Em seguida, mexendo sempre até ficar uma mistura homogênea. Despeje o mousse em uma vasilha e cubra com a cobertura de chocolate. Leve a geladeira por pelo menos uma hora e pronto.