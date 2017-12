Julieta Pires de Mattos Oliveira

publicado em 13/12/2017

Ingredientes

Bacon em fatias finas

6 ovos

Sal a gosto

Pimenta-do-reino a gosto

Queijo cheddar em cubinhos a gosto

Cheiro-verde a gosto

Modo de fazer

Forre forminhas para cupcake com fatias bem finas de bacon — cubra o fundo e as laterais das formas. Leve ao forno a 210º C por 10 minutos, para dourar. Ao retirar as forminhas do forno, coloque um ovo inteiro em cada uma delas, sobre as fatias de bacon. Tempere com sal e pimenta-do-reino a gosto. Sobre os ovos, coloque cubinhos de queijo cheddar a gosto. Leve novamente ao forno a 230º C, por de 15 a 20 minutos. Retire do forno, finalize com cheiro-verde picadinho e sirva.