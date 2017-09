Julieta Pires de Mattos Oliveira

publicado em 16/09/2017

Ingredientes

6 ovos (claras em neve)

6 colheres (sopa) de açúcar

6 colheres (sopa) de farinha de trigo

1 colher (sobremesa) de baunilha

1 colher (sobremesa) fermento em pó

Papel de manteiga untado com manteiga

RECHEIO:

2 latas de leite condensado cozido

COBERTURA:

Açúcar de confeiteiro

Modo de fazer

Primeiro bata as claras em neve. Acrescente as gemas, uma a uma, batendo sempre, adicione o açúcar, a baunilha, a farinha e o fermento. Despeje na assadeira sobre o papel untado e leve ao forno médio para assar e dourar por cerca de 10 minutos. Desenforne ainda morno, sobre um pano polvilhado com um pouco de açúcar. Espalhe o recheio, enrole o rocambole com a ajuda do pano e passe para uma travessa. Polvilhe açúcar de confeiteiro e sirva frio.