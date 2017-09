Julieta Pires de Mattos Oliveira

publicado em 15/09/2017

Ingredientes

1 kg de filé de tilápia

200 g de farinha de rosca

200 g de farinha de trigo

Sal a gosto

Pimenta-do-reino a gosto

200 ml de leite

3 ovos

Óleo de girassol

Modo de fazer

Bata os ovos e o leite em uma bacia e tempere com sal e pimenta-do-reino. Em um recipiente coloque a farinha de trigo e em outro a farinha de rosca. Tempere a tilápia com sal e pimenta-do-reino, corte em pedaços pequenos de sua preferência. Passe as tilápias primeiramente pela farinha de trigo, empanando os dois lados. Passe pela mistura de ovos e leite e passe na farinha de rosca, empanando dos dois lados. Fritar em óleo bem quente por 3 minutos.