Julieta Pires de Mattos Oliveira

publicado em 14/09/2017

Ingredientes

1 xícara de chá de farinha de trigo

2 ovos grandes ou 3 pequenos

150 g de manteiga sem sal em temperatura ambiente

1 xícara de chá de açúcar

1/2 colher de sopa de essência de baunilha

Se quiser fazer de chocolate não use a essência de baunilha e coloque 1/4 de xícara de cacau em pó ou chocolate em pó (não use achocolatado, pode estragar a receita)

1 colher de sobremesa de fermento em pó

1 colher de café de bicarbonato de sódio

Recheio e cobertura a gosto, aqui usamos doce de leite

Modo de fazer

Pré-aqueça o forno em te mperatura média (180°C). Prepare as forminhas de cupcake dentro de forminhas de alumínio. Com as costas de uma colher, amasse bem a manteiga, bata na batedeira com o açúcar, muito bem até ficar uma pasta molinha. Acrescente os ovos e bata. Adicione a farinha e a essência de baunilha (ou cacau, ou chocolate em pó) e misture com um fouet. Adicione o fermento e o bicarbonato e misture. Encha um pouquinho mais da metade das forminhas de papel para cupcake, que devem estar dentro de forminhas de alumínio. Leve para assar por 15 a 20 minutos, depende do forno.

Após assado e frios, com uma faca faça um buraco no centro de cada cupcake. Reserve a tampinha. Coloque o recheio escolhido em um saco de confeitar e coloque no furo no centro do cupcake. Coloque a tampinha e cubra o cupcake com a cobertura desejada, aqui usamos doce de leite para rechear e para cobrir. Coloque confeitos de sua preferência.