Julieta Pires de Mattos Oliveira

publicado em 19/09/2017

Ingredientes

2 ovos

2 colheres (sopa) de açúcar

1 xícara (chá) de leite

2 e 1/2 xícaras (chá) de farinha de trigo

1 colher (sopa) de fermento

3 colheres (sopa) de açúcar

1 colher (chá) de canela

Modo de fazer

Em um recipiente, adicione os ovos, o açúcar, o leite, a farinha de trigo e o fermento, depois misture-os até obter uma massa lisa e homogênea. Com a ajuda de uma colher, pegue porções da mistura e despeje em uma panela com o óleo quente. Retire do fogo quando estiver no ponto, depois misture a canela com açúcar e salpique no bolinho de chuva já frito.