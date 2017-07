Julieta Pires de Mattos Oliveira

publicado em 18/07/2017

Ingredientes

4 copos de polvilho doce

2 copos de água

1 copo de leite

1 copo menos 3 dedos de óleo

Sal a gosto

5 ovos

Queijo ralado mineiro para dar o ponto, 200 ou 300g

Modo de fazer

Coloque o leite, a água e o óleo juntamente com o sal para ferver, despejando depois sobre o polvilho, misturando bem. Junte os ovos aos poucos para que fique uma massa mais ou menos mole (ainda grudando nas mãos). Sove bastante para desfazer todas as bolinhas brancas causadas pelo polvilho escaldado. Junte o queijo até dar o ponto de enrolar. Faça bolinhas pequenas e asse em forno quente. Se preferir não assar, pode fazer as bolinhas e congelar por até 3 meses, e ir assando aos poucos. Esses pães ficam com a casca bem molinha, molinho por dentro.