Julieta Pires de Mattos Oliveira

publicado em 07/04/2017

Ingredientes

1 pacote de bolacha maizena ou bolacha champagne

1 lata de leite condensado

1 caixinha de creme de leite

1 lata de leite comum

2 gemas peneiradas

1 colher (sopa) de farinha de trigo ou maisena

2 xícaras (chá) de morango

1 colher (chá) de baunilha

Morango e chantilly para decorar





Modo de fazer

Em uma panela, coloque o leite condensado, o leite (reserve um pouco para dissolver o trigo), as gemas peneiradas levemente batidas, a baunilha e a farinha misturada no leite reservado. Mexa até engrossar (engrossou em 15 minutinhos, mas não pode parar de mexer). Desligue o fogo e junte o creme de leite com o soro. Se necessário, bata o creme no liquidificador para desmanchar possíveis bolinhas que se formam no creme. Em um refratário, coloque na seguinte ordem: uma camada de bolacha (passe as bolachas no leite com açúcar rapidamente), uma camada de morangos picados, metade do creme. Repita as camadas terminando com o creme. Decore a seu gosto, com morangos e chantilly.