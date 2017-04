Bolinho de limão

publicado em 31/03/2017

Ingredientes

2 ovos

1 xicara de chá de açúcar

1 potinho de iogurte natural 160 g

2 colheres de sopa de óleo

6 colheres de sopa de suco de limão

1 xicara bem cheia de farinha de trigo

1 colher de sobremesa de fermento em pó

Raspinha da casca de limão a gosto

Cobertura

1/2 lata de leite condensado

6 colheres de sopa de suco de limão

Raspinha da casca de limão para decorar