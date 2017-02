Pizza de liquidificador

publicado em 01/02/2017

Ingredientes

Massa

1 xícara (chá) de leite

1 ovo

1 colher (chá) de sal

1 colher (chá) de açúcar

1 colher (sopa) de margarina

1 e 1/2 xícara (chá) de farinha de trigo

1 colher (sobremesa) de fermento em pó

1/2 lata de molho de tomate

Recheio

250 g de mussarela ralada grossa

2 tomates fatiados

Azeitona picada

Orégano a gosto

Modo de fazer