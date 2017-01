Torta de bis com sorvete

publicado em 31/01/2017

Ingredientes

1 lata de leite condensado

4 colheres de chocolate em pó

1 colher de margarina

1 caixa de bis

Sorvete

Modo de fazer

Prepare o brigadeiro, colocando em fogo médio o leite condensado, chocolate em pó e a margarina. Fica pronto quando desgruda da panela. Pique os bis e coloque no fundo do refratário. Depois coloque o brigadeiro (espere esfriar). Por último cubra com o sorvete de sua preferência. Se quiser decore com bis inteiro. Leve ao congelador e após 2h está pronto.