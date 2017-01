Mousse de manga

publicado em 26/01/2017

Ingredientes

1 manga grande descascada e cortada em cubos

1 lata de leite condensado

1 lata de creme de leite com soro

1 colher (sopa) de suco de limão

1 colher (sobremesa) de gelatina em pó sem sabor

3 colheres (sopa) de água fria