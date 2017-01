Torta de banana

publicado em 25/01/2017

Ingredientes

10 colheres de sopa de trigo

10 colheres de sopa de açúcar

1 colher de sopa de fermento em pó

1 tablete de margarina dividido em três partes iguais

12 bananas d’água ou prata bem madura

2 ovos batidos em neve

1 xícara de açúcar com canela