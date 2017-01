Bolo simples

publicado em 24/01/2017

Ingredientes

2 xícaras (chá) de açúcar

3 xícaras (chá) de farinha de trigo

4 colheres (sopa) de margarina

3 ovos

1 e 1/2 xícara (chá) de leite

1 colher (sopa) bem cheia de fermento em pó

Modo de fazer

Bata as claras em neve e reserve. Misture as gemas, a margarina e o açúcar até obter uma massa homogênea. Acrescente o leite e a farinha de trigo aos poucos sem parar de bater. Por último, adicione as claras em neve e o fermento. Despeje a massa em uma forma grande de furo central untada e enfarinhada. Asse em forno médio 180 °C, pré-aquecido por aproximadamente 40 minutos ou ao furar com um garfo, este saia limpo.