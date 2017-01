Julieta Pires de Mattos Oliveira

publicado em 03/01/2017

Pudim

1 lata de leite condensado

1 lata de leite (medida da lata de leite condensado)

3 ovos inteiros

Calda

1 xícara (chá) de açúcar

2 xícaras de água

Modo de fazer

Pudim

Primeiro, bata bem os ovos no liquidificador. Acrescente o leite condensado e o leite, e bata novamente.

Calda

Derreta o açúcar na panela até ficar moreno, acrescente a água e deixe engrossar. Coloque em uma forma redonda e despeje a massa do pudim por cima. Asse em forno médio por 45 minutos, com a assadeira redonda dentro de uma maior com água. Espete um garfo para ver se está bem assado. Deixe esfriar e desenforme.