Julieta Pires de Mattos Oliveira

publicado em 10/01/2017

Ingredientes

1 litro de leite (qualquer tipo)

2 lata de leite condensado

1 lata de creme de leite

1 ovo

2 colheres de sopa de amido de milho

1 pacote de bolacha champanhe

1 lata de pêssego em calda ou morangos frescos

3 colheres de sopa de açúcar

Modo de fazer

Em uma panela coloque o amido de milho, o leite, o leite condensado o ovo misture bem e leve ao fogo mexendo todo o tempo até ter o ponto de mingau grosso. Em um refratário coloque as bolachas no fundo e derrame o creme e deixe repousar. Corte a fruta escolhida em cubos médios e despeje em cima do creme que está descansando não precisa esperar o esfriamento do creme. Misture o açúcar com o creme de leite em uma vasilha e jogue por cima de tudo. Cubra com papel alumínio, leve à geladeira por no mínimo 6 horas.