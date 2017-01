Julieta Pires de Mattos Oliveira

publicado em 13/01/2017

Ingredientes

30g de fermento para pão

½ colher (sopa) de sal

3 colheres (sopa) de óleo de milho

3 xícaras de farinha de trigo

3 xícaras de maisena

1 gema

Alecrim a gosto

Modo de fazer