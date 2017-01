Julieta Pires de Mattos Oliveira

publicado em 06/01/2017

Ingredientes

15 coxas de frango

1 l de água

1/2 cebola picada

2 dentes de alho picados

100 g de margarina

Sal e salsinha a gosto

2 tabletes de caldo de galinha

4 gemas

200 g de farinha de trigo

Óleo para fritura

Ovos e farinha de rosca para empaná-las

Modo de fazer

Refogue a margarina, a cebola, o alho, a salsinha e o sal. Coloque as coxas, os tabletes de caldo de galinha e a água. Cozinhe e reserve o caldo. Torne a levar o caldo ao fogo e, quando estiver fervendo, incorpore as gemas e a farinha de trigo, formando um creme. Após tudo pronto, espere esfriar um pouco e empane as coxas. Passe-as pelos ovos batidos e em seguida pela farinha de rosca. Após tudo pronto, frite-as em óleo quente.