Salpicão com abacaxi

publicado em 29/12/2016

Ingredientes

1 abacaxi com coroa

300 g de frango cozido e desfiado

2 cenouras raladas, ferventadas e escorridas

1 lata de milho verde

100 g de azeitonas picadas

200 g de presunto ralado

100 g de passas

1 maçã sem casca e ralada

200 g de maionese

1 pacote de batata palha

Tempero (1 cebola ralada, suco de 1 limão, sal a gosto)





Modo de fazer