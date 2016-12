Arroz com carne seca

publicado em 26/12/2016

Ingredientes

600 g de arroz parbolizado

500 g de carne seca

Alho amassado a gosto

1 cebola grande picada

Pimenta bode verde crua a gosto

3 tomates bem maduros picados

1 batata inglesa grande descascada

Cheiro verde a gosto

Modo de fazer

Na noite anterior ao preparo da receita, pique a carne seca em cubos de tamanhos uniformes (mais ou menos 3 cm). Passe na água 2 ou 3 vezes. Coloque a carne em uma vasilha com água e bastante gelo, deixando dormir até o outro dia dentro da geladeira. Repita o processo da água com o gelo na manhã do dia seguinte. Na hora do preparo, retire a carne da água deixando escorrer. Em uma panela de tamanho compatível, coloque óleo para esquentar e frite a carne até ficar bem corada. Após, retire o excesso de óleo deixando a quantidade ideal para refogar o arroz. Junte a cebola, a pimenta e o alho, deixando fritar até a água da cebola seca. Junte os tomates picados e frite até os tomates ficarem desmanchados. O ponto de colocar o arroz é quando se vê o óleo fritando a mistura da carne e da massa que a cebola, o alho e os tomates formam. Antes de colocar a água, coloque a batata descascada no meio do arroz. Coloque a água e deixe cozinhar. Após pronto, salpique o cheiro verde e sirva.

Obs: Não precisa ferver a carne para tirar o sal, o gelo se encarregará disto. A batata serve para tirar o excesso do sal. Pode fazer com arroz normal também, mais com o parbolizado fica melhor.