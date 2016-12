Julieta Pires de Mattos Oliveira

publicado em 30/12/2016

Ingredientes

3 xícaras de arroz

6 xícaras de água

1 caixa de uvas-passas

Queijo parmesão ralado

5 colheres de ervilha

1 colher de manteiga e óleo

Pimentão, cebola, salsa, cebolinha verde e cenoura a gosto

Sal a gosto

Modo de fazer

Leve uma panela ao fogo com água, sal, um fio de óleo e espere ferver. Adicione o arroz lavado e mexa bem. Diminua o fogo, deixe a água secar e retire o arroz do fogo. Em uma panela, leve uma caçarola ao fogo com a medida de manteiga e frite as passas e as ervilhas. Despeje a mistura em uma tigela funda e junte a cebolinha verde, a cenoura, o pimentão, a cebola, a salsa e o parmesão. Adicione o arroz cozido e misture tudo cuidadosamente.