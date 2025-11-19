Três homens foram presos acusados de violência doméstica durante o feriado prolongado pelo Dia da Consciência Negra
Franclin Duarte
franclin@acidadevotuporanga.com.br
Dois homens foram presos, durante o feriado prolongado pelo Dia da Consciência Negra, por violência doméstica em cidades da região. Os casos foram registrados em Álvares Florence e Cosmorama.
A primeira ocorrência é a de Álvares. Conforme a ocorrência, a PM foi acionada após o acusado agredir fisicamente e ameaçar sua esposa. Ao chegaram no local, os policiais confirmaram a denúncia e detiveram o acusado em flagrante, com base na Lei Maria da Penha.
Já o segundo caso ocorreu em Cosmorama. Ao chegarem na casa do acusado, os militares encontraram cena semelhante à descrita na cidade vizinha: a mulher ferida e abalada após ter sido agredida e ameaçada pelo marido.
O acusado também foi preso em flagrante e encaminhado para a Central de Polícia, onde foi autuado com base na Lei Maria da Penha.