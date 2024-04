O caso aconteceu durante uma briga nas proximidades da Conveniência Paraíso, no bairro Chácara das Paineiras, no sábado (30)

publicado em 01/04/2024

A vítima sofreu diversos ferimentos causados por uma garrafa de cerveja quebrada (Foto: Divulgação/Polícia Militar)

Fernanda Cipriano

A Polícia Militar de Votuporanga realizou a prisão de um votuporanguense que tentou matar um homem com uma garrafa de cerveja quebrada na cidade. O caso aconteceu durante uma briga nas proximidades da Conveniência Paraíso, no bairro Chácara das Paineiras, no sábado (30).

De acordo com o apurado pelo A Cidade, a polícia foi acionada por meio do 190 para comparecer ao local, onde teria acontecido uma briga. Ao chegar por lá, a equipe encontrou a vítima com diversos ferimentos e testemunhas relataram o ocorrido, assim como as características do acusado.

A vítima, identificada como E.A.L.F., foi socorrida pela equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhada para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Votuporanga, onde recebeu os cuidados necessários devido às lesões causadas pelas agressões.

Com posse das características, os policiais saíram em patrulha por bairros vizinhos e encontraram o autor, identificado como F.V.S, na rua Augusto Sasso, após busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado com o suspeito

Questionado sobrea briga, F.V.S confessou ter se envolvido. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao autor, sendo necessário o uso de algemas devido ao seu estado alterado e ao receio de fuga.