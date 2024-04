O homem identificado como J.W.B., de 34 anos, foi flagrado saindo pelos fundos do clube

publicado em 02/04/2024

O homem identificado como J.W.B., de 34 anos, foi flagrado saindo pelos fundos do clube (Foto: Polícia Civil)

Fernanda Cipriano

A DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Votuporanga realizou uma prisão em flagrante na manhã desta terça-feira (2), de um indivíduo que furtou um funcionário do Votuporanga Clube. O homem identificado como J.W.B., de 34 anos, foi flagrado saindo pelos fundos do clube.

De acordo com a ocorrência, os policiais estavam realizando diligências na área central da cidade quando avistaram o suspeito saindo do clube pelos fundos, carregando uma quantia em dinheiro e uma carteira. Ao abordarem o indivíduo, encontraram com ele a quantia de R$ 1.940,00 que ele confessou ter furtado de uma mochila dentro do clube.

O suspeito ainda tentou se livrar da carteira, que continha três cartões bancários e documentos pessoais, jogando-a sob um veículo estacionado. A polícia conseguiu identificar e localizar a vítima, um funcionário do clube.