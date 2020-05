Polícia

Homem é encontrado morto com marcas de tiro em Votuporanga

O corpo foi encontrado com com quatro perfurações no bairro Estação

publicado em 01/05/2020

Um ex presidiário, de 41 anos, identificado com F. M., foi encontrado morto nas redondezas da escola estadual Esmeralda Sanches da Rocha, na rua Wladimir Casagrande, na madrugada desta sexta-feira (1), em Votuporanga.



Segundo informações, o SAMU e a Polícia Militar foram acionados e, ao chegarem no local, o paramédico da equipe de socorro constatou de pronto o óbito.



O homem que foi vítima dos disparos já respondeu a processos por roubo e extorsão, tráfico de drogas e furto.



O autor do assassinato ainda é desconhecido. O caso foi encaminhado a DIG (Delegacia de Investigações Gerais), que abriu inquérito para investigar o crime.



