O criminoso também agrediu fisicamente a mulher da vítima; segundo informações, o bandido já é procurado da Justiça

publicado em 12/02/2020

: O criminoso foi levado para o Segundo Distrito Policial de Votuporanga (Foto: Érika Chausson/A Cidade)

Da redaçãoUm idoso de 82 anos, identificado como Walcir Ciconi, foi assassinado com golpes de faca na madrugada desta quarta-feira após uma tentativa de roubo em sua propriedade rural, localizada em Votuporanga, no sentido a Nhanderara. O suspeito invadiu o local, cometeu o crime, e foi preso em seguida.Segundo informações, o criminoso invadiu o local e anunciou o assalto. Posteriormente, ele teria matado a vítima com golpes de faca. O indivíduo ainda agrediu a mulher do idoso, que também mora no sítio, no entanto, ela conseguiu fugir e acionou a Polícia Militar.Conforme as informações, o bandido além de praticar o homicídio, teria tentado queimar o corpo da vítima. Os policiais militares se deslocaram até o local do crime, e encontraram o suspeito tentando fugir da residência.O criminoso ainda entrou em luta corporal com os policiais para escapar, porém, foi contido rapidamente pela equipe, que realizou a prisão em flagrante do indivíduo pelo homicídio e pela tentativa de roubo.De acordo com as informações, os policiais militares conduziram o criminoso até o Segundo Distrito Policial, onde ele permanecerá detido à disposição da Justiça após ser colhido o depoimento. Ele ainda era procurado pela Justiça pelo crime de tráfico de drogas.A Polícia Científica também comparecer no local para constatar o fato e emitir o laudo pericial. O corpo de Walcir Ciconi foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Votuporanga, para posteriormente ser liberado para o sepultamento, que deve ocorrer nesta quinta-feira, em horário ainda a ser definido pela família.